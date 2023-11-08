منظمة العفو الدولية تدعو لوقف إطلاق النار في غزة على الفور

منظمة العفو الدولية تدعو لوقف إطلاق النار في غزة على الفور

دعت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وذلك عشية مؤتمر دولي في باريس لبحث الوضع الإنساني وتنسيق المساعدات لسكان القطاع.

وقالت الأمين العام لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد “إننا ندعو الدول إلى الدفع من أجل وقف فوري لإطلاق النار من قبل جميع الأطراف لأن هذا شرط مسبق حيوي لضمان حصول سكان غزة على أي نوع من المساعدات الإنسانية المستدامة والفعالة والمؤثرة”.

وأضافت “لكي يكون وقف إطلاق النار فعالا يجب على الدول التأكد من أنه يغطي قطاع غزة بأكمله وأنه طويل بما يكفي للسماح بتخفيف المعاناة بشكل كبير.

وقالت يجب تقديم الرعاية المناسبة للجرحى وإصلاح المستشفيات والعيادات ويجب توفير الإغاثة وتوزيعها بشكل آمن ودون قيد أو شرط.

وأضافت أنه في الوقت الذي لا يزال فيه سكان غزة يعانون من عدوان مدمر في ظل حصار من الاحتلال مستمر منذ 16 عاما مما يحرمهم من المستلزمات اليومية التي يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياة فلابد من الارتقاء إلى مستوى الالتزامات المشتركة.

وقالت “لابد من اللمسؤولية الفردية للتعاون في تقديم المساعدة الإنسانية في أوقات الطوارئ.. فلا يمكنهم الجلوس ومشاهدة هذه المعاناة بعد الآن”.

وغدا تستضيف العاصمة الفرنسية باريس المؤتمرا الإنساني الدولي لدعم السكان المدنيين في قطاع غزة.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان لها إن قرار استضافة المؤتمر جاء بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بغية تناول “الوضع الإنساني الحرج الذي يواجهه السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة الذين تضرروا كثيرا من جراء القصف وانقطاع للتيار الكهربائي ونقص الوقود والمياه والمواد الطبية”.

وكشف البيان أن “المؤتمر سيحشد جهود الجهات الفاعلة الأساسية التي تضطلع بتلبية الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة والعازمة على العمل على نحو فعلي من أجل السكان المدنيين الفلسطينيين في المدينة”.

وأوضح البيان أن الحضور سيشمل الدول والجهات المانحة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الناشطة في قطاع غزة.