وصول خمس سيارات إسعاف إلى قطاع غزة مقدمة من الهلال الأحمر الكويتي

أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة اليوم الأربعاء عن وصول خمس سيارات إسعاف إلى قطاع غزة مقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي.

وقال رئيس لجنة استلام المساعدات في غزة الدكتور محمود حماد ل (كونا) إن دولة الكويت أول دولة تقوم بإدخال سيارات إسعاف الي قطاع غزة منذ بدء عدوان الأحتلال الإسرائيلي.

وتوجه حماد بالشكر لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا ولجمعية الهلال الاحمر الكويتي والجمعيات الكويتية الخيرية مؤكدا أن دولة الكويت هي أول من استجاب لنداء استغاثة وزارة الصحة الفلسطينية.

وأشار إلى ان الوزارة في أمس الحاجة إلى هذا النوع من المساعدات التي تعزز صمود القطاع الطبي من خلال إسعاف الجرحى والمصابين ونقل الجرحى إذ أن العدو الاسرائيلي قصف نحو 45 سيارة إسعاف.

بدوره أعلن رئيس الفرق التطوعية الفلسطينية أحمد أبودية التابع لجمعية الهلال الاحمر الكويتي وصول الدفعة الخامسة والسادسة من الجسر الجوي من المساعدات المقدمة من دولة الكويت التي تضم أطنانا من الأدوية والمستلزمات الطبية التي سيتم فرزها وتوزيعها على المستشفيات خلال الساعات المقبلة.

وأكد أبودية أن مساعدات جمعية الهلال الاحمر الكويتي والجمعيات الخيرية الكويتية تأتي لدعم سكان قطاع غزة المنكوبين إثر استمرار العدوانِ الاسرائيلي وتأتي كجزء من مساعدات الجسر الجوي الممتد منذ أكثر من اسبوعين والتي تضم أطنانا من الأدوية والمساعدات العينية و سيارات الاسعاف.

واليوم حطت الطائرة ال 16 من الجسر الجوي الكويتي الاغاثي في مطار العريش المصري محملة ب 10 اطنان من المساعدات الطبية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ضمن الجسر الجوي الكويتي المتواصل لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة بتوجيهات من القيادة السامية ودعم الشعب الكويتي.

احدى مركبات الاسعاف التي وصلت قطاع غزة اهداء من دولة الكويت وشعبها

ضمن حملة الكويت الى جانبكم خمس مركبات اسعاف تصل قطاع غزة

خمس مركبات اسعاف من جمعية الهلال الاحمر الكويتي تصل الى قطاع غزة