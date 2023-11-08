بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 16.9 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 16.9 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشرها العام 9ر16 نقطة ليبلغ مستوى 7ر6557 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 26ر0 في المئة.

وتم تداول 6ر134 مليون سهم عبر 8945 صفقة نقدية بقيمة 34 مليون دينار (نحو 7ر103 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8ر7 نقطة ليبلغ مستوى 07ر5348 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 15ر0 في المئة من خلال تداول 3ر64 مليون سهم عبر 3097 صفقة نقدية بقيمة 4ر8 مليون دينار (نحو 6ر25 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 3ر26 نقطة ليبلغ مستوى 9ر7195 نقطة بنسبة انخفاض 36ر0 في المئة من خلال تداول 3ر70 مليون سهم عبر 5848 صفقة بقيمة 6ر25 مليون دينار (نحو 08ر78 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 2ر9 نقطة ليبلغ مستوى 70ر5242 نقطة بنسبة ارتفاع 18ر0 في المئة من خلال تداول 5ر36 مليون سهم عبر 1985 صفقة نقدية بقيمة 7ر6 مليون دينار (نحو 4ر20 مليون دولار).

وكانت شركات (تحصيلات) و(تنظيف) و(أولى تكافل) و(كفيك) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(عقارات ك) و(سفن) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (تمدين أ) و(الجزيرة) و(أصول) و(المصالح ع) الأكثر انخفاضا.