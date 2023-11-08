مجلس النواب الأميركي يلوم رشيدة طليب بعد تصريحات انتقدت عدوان الاحتلال على قطاع غزة

صوّت مجلس النواب الأميركي لصالح توجيه اللوم الى النائب الفلسطينية رشيدة طليب بسبب انتقاداتها للاحتلال الإسرائيلي بشأن الحرب ضدّ حركة حماس، حسبما أفادت وسائل إعلام أميركية.

وصوّت الجمهوريون وكذلك بعض الديموقراطيين، ليل الثلاثاء على إدانة النائب الديموقراطية، في قرار تمّ اعتماده بأغلبية 234 صوتاً مقابل 188 صوتاً.

ويتهم القرار طليب بترويج روايات كاذبة بشأن هجوم حماس على الاحتلال في السابع من تشرين الأول/أكتوبر والدعوة إلى “تدمير الكيان الصهيوني”.

وهذه المرة الثانية خلال أسبوعين التي تواجه فيها طليب تنديداً في الكونغرس بسبب انتقاداتها للاحتلال. ففي الأسبوع الماضي، قدّمت النائب الجمهورية مارغوري تايلور غرين قراراً أكثر حدّة ضدّ طليب، غير أنّ مجلس النواب رفضه، وفقاً لشبكة “سي ان ان”.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أنّ طليب، وهي واحدة من أول مسلمتين أميركيتين تنتخبان لعضوية الكونغرس، دافعت عن نفسها بعد التصويت.

وقالت “من المهم فصل الناس عن الحكومات”، مضيفة أنّه “لا يمكن لأيّ حكومة أن تفلت من الانتقادات”. وتابعت أنّ “فكرة أنّ انتقاد حكومة إسرائيل هي معاداة للسامية سابقة خطيرة وتؤدّي إلى إسكات الأصوات المتنوّعة التي تدافع عن حقوق الإنسان في بلدنا”.

وتنتمي طليب إلى الجناح اليساري في الحزب الديموقراطي الذي يضم نواباً مثل ألكساندريا أوكاسيو كورتيز وأيانا بريسلي.