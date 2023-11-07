الولايات المتحدة تؤكد أنها لا تؤيد إعادة احتلال قطاع غزة

أكدت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء عدم تأييدها “إعادة احتلال غزة” بعد انتهاء العمليات القتالية في القطاع والتي بدأت بعد إطلاق حركة (حماس) الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر الماضي ضد الكيان الإسرائيلي المحتل.

جاء هذا الكلام في إجابة للنائب الرئيسي للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل على سؤال صحفي ضمن إيجاز الوزارة بشأن تصريحات لرئيس وزراء الكيان الاسرائيلي المحتل بنيامين نتنياهو خلال مقابلة مع شبكة (اي بي سي) الأمريكية حول من سيحكم قطاع غزة بعد انتهاء العمليات العسكرية قال فيها نتنياهو إن “إسرائيل ستتحمل لفترة غير محددة المسؤولية الأمنية الشاملة لأننا رأينا ما يحدث عندما لا نتحمل تلك المسؤولية الأمنية”.

وقال باتيل “وجهة نظرنا هي أن الفلسطينيين يجب أن يكونوا في مقدمة (اتخاذ) هذه القرارات وغزة أرض فلسطينية وستبقى أرضا فلسطينية” مؤكدا أنه “بشكل عام نحن لا نؤيد إعادة احتلال غزة”.

كما شدد على أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن “كان واضحا بشأن ذلك خلال رحلاته أيضا” ونوه بأنه “من المهم الإشارة إلى أننا نتفق مع إسرائيل على أنه لا عودة إلى الوضع الراهن الذي كان قائما في السادس من أكتوبر”.

وأضاف “يجب أن تكون إسرائيل والمنطقة آمنة ويجب ألا تظل غزة قاعدة لشن هجمات إرهابية ضد شعب إسرائيل أو أي أحد آخر”.

وأشار الى أن الولايات المتحدة “تعمل مع الشركاء على سيناريوهات مختلفة بشأن الحكم المؤقت والمعايير والأوضاع الأمنية في غزة بمجرد انحسار هذه الأزمة” إلا أنه امتنع عن الخوض في تفاصيل النقاشات بهذا الخصوص.