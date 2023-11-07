رؤساء المجالس التشريعية الخليجية يستنكرون جرائم الكيان المحتل من قتل وهدم وتهجير قسري وحصار للشعب الفلسطيني

عبر رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن غضبهم واستنكارهم البالغين لما يقوم به الكيان المحتل من قتل وهدم وتهجير قسري وحصار خانق جائر لأشقائنا الفلسطينيين في غزة وفي بقية الأراضي المحتلة.

جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الدوري السابع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون، الذي عقد في الدوحة اليوم برئاسة رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبدالله الغانم بمشاركة رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون.

وعبر الرؤساء عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وأكدوا دعمهم لعدالة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة، بما فيها إقامة دولته المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية، وحق العودة للاجئين وفق قرار الجمعية العامة 149 وإطلاق سراح الأسرى والتعويضات العادلة للأسرى واللاجئين.

ورحب رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون، الذي تم اختياره بالتزكية في أكتوبر عام 2022، متمنين له التوفيق في مهامه.

ورحبوا بمشاركة كل من رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن سلمان المسلم، ورئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش، وكذلك الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي.

وثمن الرؤساء النتائج والتوصيات الناتجة عن ندوة (دور المجالس التشريعية الخليجية في توطيد الاستثمار البيني ودعم الاقتصادات الوطنية) التي نظمها مجلس الشورى في سلطنة عمان بالتنسيق مع الأمانة العامة.

واتفقوا على اختيار عنوان (التنوع الثقافي وتحديات التغيير: دور المجالس التشريعية الخليجية في الحفاظ على الهوية الخليجية) موضوعا للندوة الخليجية المشتركة لعام 2024م، التي سيقيمها مجلس الشورى بدولة قطر.

واطلع الرؤساء على ما تم من إجراءات وخطوات بشأن تعزيز العلاقات وتبادل الزيارات مع البرلمان الأوروبي ومجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي.

وناقش رؤساء المجالس التشريعية آلية تنسيق وتوحيد مواقف دول مجلس التعاون تجاه القضايا المطروحة في المحافل البرلمانية الدولية تحقيقا لأهداف ومصالح دول مجلس التعاون، ومواضيع عدة خليجية مشتركة تلامس هموم المواطن الخليجي.

وهنأ رؤساء المجالس التشريعية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء – حفظه الله ورعاه – بمناسبة نجاح قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجنوب شرق آسيا (آسيان)، التي ترأسها سمو ولي العهد، والتي عقدت في مدينة الرياض.

كما هنأوا سلطان عمان هيثم بن طارق بمناسبة قرب حلول العيد الوطني الثالث والخمسين لسلطنة عمان، وبمناسبة نجاح العملية الانتخابية لأعضاء مجلس الشورى بسلطنة عمان.

وهنأ رؤساء المجالس التشريعية رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان – حفظه الله ورعاه – بمناسبة نجاح العملية الانتخابية لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات.

وأكدوا على دعم إعلان سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بأن يكون عام 2023 عاما للاستدامة تحت شعار “اليوم للغد”، وذلك تماشيا مع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ (28 COP) خلال الفترة 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

ورفع رؤساء المجالس الخليجية برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، بمناسبة فوز المملكة المغربية باستضافة بطولة كأس العالم لعام 2030م، متمنين للمملكة المغربية والشعب المغربي الشقيق النجاح الباهر في تنظيم هذه البطولة العالمية.

وتقدم رؤساء المجالس الخليجية بالشكر والامتنان إلى أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على ما أحيطوا به من حفاوة بالغة وكرم وفادة وطيب إقامة، كان له الأثر الجلي في نجاح الاجتماع وتحقيق غاياته والخروج بنتائج مثمرة سوف تساهم في تعزيز وتطوير العمل الخليجي المشترك.

وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لدولة قطر حكومة وشعبا على استضافتها لهذا الاجتماع، وكذلك لمجلس الشورى بدولة قطر وعلى رأسه رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبد الله الغانم، على دعوته الكريمة، وعلى ما بذله هو وإخوانه وأخواته أعضاء مجلس الشورى من جهد واضح في التنظيم والإعداد الجيد لهذا الاجتماع، متمنين التوفيق والسداد لهم في رئاسة الاجتماع الدوري السابع عشر والبلوغ بها غاياتها السامية.