رئيس المجلس الأوروبي يدعو إلى هدنة إنسانية وفتح ممرات لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة

دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اليوم الثلاثاء إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة وفتح ممرات لإيصال المساعدات الحيوية إلى السكان المدنيين في القطاع.

وقال ميشيل في منشور على حسابه بمنصة (إكس) عقب اجتماعه مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إننا ندعو إلى هدنة إنسانية لضمان إمكانية توصيل جميع المساعدات الحيوية وندعو أيضا إلى “إطلاق سراح جميع الرهائن دون شروط”.

وأكد ميشيل أهمية العمل مع جميع الشركاء في المنطقة من أجل السلام والأمن في الشرق الأوسط معربا عن شكره للعاهل الاردني على ما يقوم به الاردن من دور فعال ونشط بهذا الشأن.

وأضاف أن موقف الاتحاد الأوروبي يتمثل في وجوب احترام القانون الدولي مؤكدا انه “سواء في أوكرانيا أو في غزة يجب احترام القانون الدولي والإنساني”.