وزير فلسطيني يشيد بدور دولة الكويت في دعم ومساندة القضية الفلسطينية

أشاد وزير الشباب والرياضة الفلسطيني رئيس الحركة الكشفية الفلسطينية الفريق جبريل الرجوب اليوم الثلاثاء بدور دولة الكويت في دعم ومساندة القضية الفلسطينية على المستويات كافة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الرجوب لوكالة الانباء الكويتية (كونا) خلال أعمال الاجتماع الطارئ للمنظمة الكشفية العربية الذي دعت إليه دولة الكويت لبحث سبل دعم الفلسطينيين في عزة وتخفيف معاناتهم.

وأشاد الرجوب بدعوة الكويت لعقد هذا الاجتماع الطارئ لدعم صمود الشعب الفلسطيني معتبرا أن هذه الخطوة تعبر عن أصالة وعمق انتماء كويتي وانتماء قومي وغيرة وحرص على إعادة الاعتبار والمكانة لفلسطين في وعي الانسان العربي كقضية مركزية.

وأشار إلى الدور الذي قام به رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون حينما كان رئيسا للاتحاد الكويتي لكرة القدم في طرد الكيان الاسرائيلي المحتل من الاتحاد الاسيوي لكرة القدم عام 1974 قائلا “نريد أن يتحول هذا الإرث إلى حاضر”.

وشدد على ضرورة طرد الكيان الاسرائيلي المحتل من العالم وليس فقط من المنظمة الكشفية العالمية مؤكدا أهمية أن تكون هناك إرادة عربية لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي الذي يستهدف كل مصالح الدول العربية وثرواتها وأمنها واستقلالها.

وأشاد الرجوب بصمود الفلسطينيين في جميع الاراضي الفلسطينية وشموخهم في مواجهة العدوان الاسرائيلي.

وردا على سؤال حول أبرز التوصيات التي يمكن ان يخرج بها الاجتماع الطارئ للمنظمة الكشفية العربية أعرب عن “أمله أن تبقى فلسطين هي قضية كل العرب قضية استقلال وسيادة وكيان فيها كل معاني ومظاهر الكبرياء والشموخ الإنساني لهذا الشعب العظيم”.