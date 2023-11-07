النائب خالد الطمار

خالد الطمار: تقدمنا باقتراح بقانون بشأن حق الجمع بين الوظيفة والدراسة وإلزام جهة العمل باعتماد المؤهل الجديد

7 نوفمبر، 2023
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أعلن النائب خالد الطمار عن تقدمه وعدد من النواب باقتراح بقانون بشأن أحقية الموظفين في الجمع بين الوظيفة والدراسة وإلزام جهة عملهم باعتماد المؤهل الدراسي الحاصلين عليه.

وقال الطمار في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن المادة 13 من الدستور نصت على أن التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، كما نصت المادة 40 من الدستور على ان التعليم حق للكويتيين تكفله الدولة وترعاه وفقا للقانون.

وأكد الطمار الاستمرار في المتابعة ومواصلة العمل حتى اقرار المقترح بشأن الدارسين خارج الكويت مع وضع ضوابط لضمان جودة التعليم.

المصدر
الدستور
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7 نوفمبر، 2023
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