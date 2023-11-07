وزير الداخلية يصل الى سلطنة عمان للمشاركة في الاجتماع الأربعين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون

وصل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح الى مسقط عاصمة سلطنة عمان الشقيقة وذلك للمشاركة في الاجتماع الأربعين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكان في استقباله معالي حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية في سلطنة عمان الشقيقة وسعادة محمد ناصر ماضي الهاجري سفير دولة الكويت لدى سلطنة عمان الشقيقة.

وقدم الشكر لأخيه وزير الداخلية العماني على حسن الاستقبال مؤكداً أن الاجتماع سيخرج بعدد من القرارات التي من شأنها تعزيز مسيرة التعاون الأمني الخليجي المشترك.