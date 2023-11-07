المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا

روسيا تدعو الوكالة الذرية لإعلان موقف بشأن دعوة الاحتلال لضرب غزة بقنبلة نووية

7 نوفمبر، 2023
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دعت روسيا الاتحادية اليوم الثلاثاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إعلان موقف حيال دعوة وزير التراث في حكومة الاحتلال الاسرائيلي عميحاي بن إلياهو إلى ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا في تصريح ادلت به للتلفزيون الروسي ان “دعوة وزير حكومة الاحتلال الى قصف غزة بقنبلة نووية جاءت بمنزلة اعتراف رسمي من تل أبيب بامتلاك اسلحة نووية”.

وأضافت ان هذه الدعوات الاسرائيلية تسلط الضوء على الاسباب الكامنة وراء اعتراض تل ابيب تحويل الشرق الاوسط الى منطقة خالية من السلاح النووي.

وكان وزير التراث في حكومة الاحتلال لاسرائيلي عميحاي بن الياهو قال يوم الاحد الماضي ان “إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن وان قطاع غزة يجب الا يبقى على وجه الارض”.

المصدر
وكالات
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7 نوفمبر، 2023
0 18 أقل من دقيقة

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