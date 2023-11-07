بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 33.45 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 33.45 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشرها العام 45ر33 نقطة ليبلغ مستوى 71ر6574 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 51ر0 في المئة.

وتم تداول 4ر144 مليون سهم عبر 9813 صفقة نقدية بقيمة 6ر37 مليون دينار (نحو 6ر114 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 51ر8 نقطة ليبلغ مستوى 18ر5340 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 16ر0 في المئة من خلال تداول 2ر64 مليون سهم عبر 3207 صفقة نقدية بقيمة 2ر7 مليون دينار (نحو 9ر21 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 41ر43 نقطة ليبلغ مستوى 29ر7222 نقطة بنسبة انخفاض 60ر0 في المئة من خلال تداول 22ر80 مليون سهم عبر 6606 صفقة بقيمة 4ر30 مليون دينار (نحو 7ر92 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 97ر15 نقطة ليبلغ مستوى 43ر5233 نقطة بنسبة ارتفاع 31ر0 في المئة من خلال تداول 2ر37 مليون سهم عبر 2020 صفقة نقدية بقيمة 3ر5 مليون دينار (نحو 16ر16 مليون دولار).

وكانت شركات (تحصيلات) و(امتيازات) و(الديرة) و(الصفاة) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(عقارات ك) و(سفن) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (تمدين ع) و(الجزيرة) و(فيوتشر كيد) و(سنام) الأكثر انخفاضا.