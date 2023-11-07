المؤسسة العامة للرعاية السكنية

السكنية: رفع الأولوية التاريخية للتنازل عن البدائل السكنية حتى 31 ديسمبر وما قبل

7 نوفمبر، 2023
0 5 دقيقة واحدة

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية صدور قرار رفع الأولوية التاريخية للتنازل عن البدائل السكنية المسلمة فعليا للمواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية المقيدة بسجلات المؤسسة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2012 وما قبل.

وقال نائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير والمتحدث الرسمي للمؤسسة عمر الرويح في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء إن استقبال المواطنين سيكون من خلال المراكز الخارجية التابعة لها (مركز برج التحرير- مركز الجهراء – مركز القرين – مركز الأفنيوز) خلال افترة الصباحية من الساعة 8:30 صباحا وحتى 12:30 ظهرا والفترة المسائية في المبنى الرئيسي من الساعة 4:00 – 7:00 مساء.

وأكد الرويح أن المؤسسة تولي اهتماما للمواطنين من خلال أفرعها والخدمات الالكترونية التي تقدمها عبر الموقع الالكتروني وتطبيق (سهل) الحكومي داعيا إياهم إلى متابعة حسابات المؤسسة المعتمدة عبر برامج التواصل الاجتماعي للوصول الى المعلومات من مصادرها الرسمية.

المصدر
كونا
الوسوم
7 نوفمبر، 2023
0 5 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز ووفدا قضائيا قطريا

7 نوفمبر، 2023

سمو ولي العهد يتسلم الدعوة الموجهة لسمو أمير البلاد من خادم الحرمين لحضور القمة العربية في الرياض 11 الجاري

7 نوفمبر، 2023

وزير المالية يتلقى دعوة من اللجنة المالية والاقتصادية لاستعراض تصور الحكومة لمشروع قانون بزيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين

7 نوفمبر، 2023

سمو رئيس مجلس الوزراء يتسلم تقرير ديوان المحاسبة عن الجهات المشمولة برقابته وحساباتها الختامية للسنة المالية 2022-2023

7 نوفمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى