السكنية: رفع الأولوية التاريخية للتنازل عن البدائل السكنية حتى 31 ديسمبر وما قبل

السكنية: رفع الأولوية التاريخية للتنازل عن البدائل السكنية حتى 31 ديسمبر وما قبل

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية صدور قرار رفع الأولوية التاريخية للتنازل عن البدائل السكنية المسلمة فعليا للمواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية المقيدة بسجلات المؤسسة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2012 وما قبل.

وقال نائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير والمتحدث الرسمي للمؤسسة عمر الرويح في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء إن استقبال المواطنين سيكون من خلال المراكز الخارجية التابعة لها (مركز برج التحرير- مركز الجهراء – مركز القرين – مركز الأفنيوز) خلال افترة الصباحية من الساعة 8:30 صباحا وحتى 12:30 ظهرا والفترة المسائية في المبنى الرئيسي من الساعة 4:00 – 7:00 مساء.

وأكد الرويح أن المؤسسة تولي اهتماما للمواطنين من خلال أفرعها والخدمات الالكترونية التي تقدمها عبر الموقع الالكتروني وتطبيق (سهل) الحكومي داعيا إياهم إلى متابعة حسابات المؤسسة المعتمدة عبر برامج التواصل الاجتماعي للوصول الى المعلومات من مصادرها الرسمية.