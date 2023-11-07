مجلس الأمة

5 نواب يقترحون زيادة مخصصات المرضى الذين يُعالجون في الخارج على نفقة الدولة ومرافقيهم

7 نوفمبر، 2023
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أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح برغبة بزيادة مخصصات المرضى ومرافقيهم الذين يُعالجون في الخارج على نفقة الدولة لتكون مخصصات المرضى مائة دينار ومخصصات مرافق المريض خمسين دينارا.

ونص الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب فارس العتيبي، وبدر نشمي ومحمد الحويلة، وسعدود العصفور، ومبارك الحجرف على ما يلي:

إن الحق في العلاج حق أصيل كفله الدستور ونصت عليه قوانين الدولة، ولغاية حفاظ هذا الحق ورعايته قرر أن يجعل للمريض مرافقا يسعف به من مشقات العلاج.

ومراعاة لظروف المرضى ومرافقيهم في الخارج وما يعانونه من أعباء مالية أثناء تلقيهم العلاج في الخارج بسبب غلاء المعيشة والسكن في البلدان، وإيماناً بحقهم وواجبنا الذي يحتم علينا الوقوف بجانبهم أثناء علاجهم في الخارج جاء هذا الاقتراح بزيادة مخصصات المرضى ومرافقيهم بواقع 25 دينارا عن المخصصات الحالية لكل منهم .

لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي :

زيادة مخصصات المرضى ومرافقيهم الذين يُعالجون في الخارج على نفقة الدولة وذلك باعتماد مخصصات المرضى لتكون مائة دينار واعتماد مخصصات مرافق المريض لتكون خمسين دينارا.

المصدر
الدستور
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7 نوفمبر، 2023
0 13 دقيقة واحدة

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