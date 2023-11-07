سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يتسلم الدعوة الموجهة لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح من خادم الحرمين الشريفين لحضور القمة العربية في الرياض 11 الجاري

سمو ولي العهد يتسلم الدعوة الموجهة لسمو أمير البلاد من خادم الحرمين لحضور القمة العربية في الرياض 11 الجاري

7 نوفمبر، 2023
0 7 أقل من دقيقة

تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم الدعوة الموجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة لحضور دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة والتي ستعقد بتاريخ 11 نوفمبر 2023 في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقام بتسليم الرسالة لسموه حفظه الله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.

حضر المقابلة معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وكبار المسؤولين بالديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد.

المصدر
كونا
الوسوم
7 نوفمبر، 2023
0 7 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

السكنية: رفع الأولوية التاريخية للتنازل عن البدائل السكنية حتى 31 ديسمبر وما قبل

7 نوفمبر، 2023

سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز ووفدا قضائيا قطريا

7 نوفمبر، 2023

وزير المالية يتلقى دعوة من اللجنة المالية والاقتصادية لاستعراض تصور الحكومة لمشروع قانون بزيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين

7 نوفمبر، 2023

سمو رئيس مجلس الوزراء يتسلم تقرير ديوان المحاسبة عن الجهات المشمولة برقابته وحساباتها الختامية للسنة المالية 2022-2023

7 نوفمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى