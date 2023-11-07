لجنة الموارد البشرية: تجاوب حكومي بشأن اقتراح العمل في قطاع الأعمال النفطية الخاص

ناقشت لجنة الموارد البشرية في اجتماعها اليوم الثلاثاء اقتراحا بقانون بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية الخاص، بحضور مسؤولين في وزارة النفط، ومؤسسة البترول الكويتية.

وقال رئيس اللجنة النائب فارس العتيبي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اللجنة لمست تجاوبا من القيادات النفطية التي حضرت الاجتماع بشأن الاقتراح المكون من 17 مادة.

وأوضح أن اللجنة انتهت إلى الاتفاق مع الجانب النفطي على ضرورة أن يكون الرد على الاقتراح وبعض النصوص المعدل عليها خلال شهر ، ليتم التصويت عليه في اللجنة ورفعه إلى المجلس.

وبشر العتيبي العاملين في القطاع النفطي الخاص بتجاوب القيادات النفطية مع الاقتراح وانه بعد ورود الرد الرسمي سيكون هناك اتفاق نيابي حكومي على أن يرى النور في أقرب وقت.

ووفقا للاقتراح بقانون المقدم من 5 نواب فانه يهدف إلى حماية حقوق العامل الكويتي في القطاع النفطي الخاص ومنحه الحقوق والمزايا كافة الواردة في لائحة القطاع النفطي العام.