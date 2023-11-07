إقلاع الطائرة الـ15 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة غزة محملة بـ40 طنا من المساعدات الإنسانية وألواح الطاقة الشمسية

أقلعت صباح اليوم الثلاثاء الطائرة الإغاثية الخامسة عشرة ضمن الجسر الجوي الكويتي الإغاثي متجهة إلى مدينة العريش المصرية تمهيدا لإيصالها إلى الأشقاء في قطاع غزة محملة بأربعين طنا من المساعدات الإنسانية والإغاثية وألواح الطاقة الشمسية.

وتأتي هذه المبادرة بتنسيق بين جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ووزارة الخارجية انطلاقا من موقف دولة الكويت المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية ونصرة للأشقاء الفلسطينيين في غزة ضد عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذا للأوامر السامية من سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وتوجيهات مباشرة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وتعليمات من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

يذكر أن الجسر الجوي الكويتي يتم تنفيذه بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية وبإشراف مباشر من وزارات الخارجية والدفاع والصحة والشؤون والقوة الجوية في الجيش الكويتي وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للاغاثة جمعية السلام للأعمال الإنسانية والجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية الكويتية.