استمرار الجسر الجوي الكويتي لغزة بوصول طائرة محملة بـ10 أطنان من المساعدات إلى العريش

استمرار الجسر الجوي الكويتي لغزة بوصول طائرة محملة بـ10 أطنان من المساعدات إلى العريش

واصل الجسر الجوي الكويتي الإغاثي لصالح قطاع غزة رحلاته إلى مطار العريش الدولي اليوم الاثنين بوصول طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية محملة ب10 أطنان من المساعدات الطبية لصالح الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتعتبر رحلة اليوم هي ال14 من سلسلة الرحلات التي سيرها الجسر الجوي الكويتي منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأكد عدد من ممثلي الهيئات الخيرية الكويتية لدى وصولهم إلى العريش برفقة المساعدات أن المعونات الإنسانية المقدمة من الكويت ستتواصل من أجل مساعدة الأخوة في غزة وذلك استشعارا لحجم المعاناة والكارثة الإنسانية التي يعانونها من جراء استمرار عمليات الإبادة والمجازر التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي امام مرأى ومسمع العالم.

وبهذا السياق قال نائب مدير جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية حمد العون لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن حمولة رحلة اليوم مكونة من مواد طبية تتضمن أجهزة تنفس صناعي وأنابيب الأوكسجين وأكياس التغذية عن طريق الأنف والكمامات والقفازات وبدلات العمليات المخصصة للأطباء فضلا عن كراسي طبية متحركة.

وأضاف العون أن شحنة المساعدات مقدمة من الجمعية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وأنها ستسلم للهلال الأحمر المصري تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة وتسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني عن طريق معبر رفح الحدودي.

وأكد أن الكويت مستمرة في ظل الأوامر السامية للقيادة السياسية ودعم الشعب الكويتي في تقديم المساعدات العاجلة لأهل غزة حتى إنجلاء الغمة وزوال العدوان.

ومن جانبه قال رئيس مبادرة (نعمتي) محمد المزيني إنه رافق شحنة المساعدات ممثلا للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية لتسليم الشحنة إلى الهلال الأحمر المصري ريثما يتم نقلها بالشاحنات إلى قطاع غرة.

وأضاف أن الهيئات الخيرية والإنسانية العاملة في الكويت تسارع بالتنسيق والتعاون فيما بينها لإيصال التبرعات والمساعدات التي يجود بها محبو الخير وأصحاب الأيادي البيضاء لتخفيف مصاب أهل غزة الرازحين تحت نيران الاحتلال الاسرائيلي.

وأوضح أن “الكرب في غزة عظيم ما يستدعي الوقوف مع أهلنا بالدعم والمناصرة” سائلا الله أن يفرج عنهم وأن يحفظ دماءهم وأن ينصرهم”.

وبلغ حجم المساعدات الإنسانية الإغاثية الكويتية التي وصلت إلى العريش حتى اليوم 340 طنا مكونة من مواد غذائية وطبية ومستلزمات معيشية ومعدة حفر بالاضافة إلى 16 سيارة إسعاف مجهزة.