قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين إن حماية المدنيين “يتعين أن تكون الأهم” في الصراع بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، محذرا من أن قطاع غزة يتحول “مقبرة للأطفال”.

وأضاف غوتيريش للصحفيين “يجب أن نتحرك الآن لإيجاد طريقة لإنهاء هذا الدمار الوحشي والمروع والمؤلم”، مكررا دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

وتعهد الاحتلال الإسرائيلي بالقضاء على حماس التي تدير قطاع غزة بعد هجوم شنته الحركة الشهر الماضي على الأراضي المحتلة. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة من الجو وتفرض عليه حصارا كما شنت هجوما بريا. وقالت السلطات الصحية الفلسطينية إن عدد الشهداء في غزة يتجاوز عشرة آلاف.

وقال غوتيريش “غزة تتحول إلى مقبرة للأطفال. وترد تقارير عن مقتل وإصابة المئات من الفتيات والفتيان يوميا”.

وأردف أنه يتم ارتكاب انتهاكات واضحة للقانون الإنساني الدولي. وأضاف أن الأمم المتحدة تحتاج إلى 1.2 مليار دولار للمساعدة في توصيل المساعدات إلى 2.7 مليون شخص في غزة والضفة الغربية.

وتابع أن “العمليات البرية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية والقصف المستمر يضربان المدنيين والمستشفيات ومخيمات اللاجئين والمساجد والكنائس ومنشآت الأمم المتحدة التي تتضمن ملاجئ. لا أحد في مأمن”.

وقال غوتيريش إن 89 شخصا يعملون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قتلوا في غزة، وهو ما وصفه بأنه أعلى عدد من القتلى من موظفي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة، وهو أعلى مما وقع “في أي فترة مماثلة في تاريخ منظمتنا”.

وتتقاطر شاحنات المساعدات إلى غزة من مصر عبر معبر رفح، وهو معبر رئيسي لا يقع على الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي. لكن مسؤولي الأمم المتحدة قالوا مرارا إن عددها ليس كافيا للسكان المدنيين في غزة البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة والذين صار ما يربو على مليون منهم بلا مأوى بسبب القصف الإسرائيلي.

وقال غوتيريش “قطرات المساعدات لا تلبي محيط الاحتياجات”. وأضاف “معبر رفح وحده لا يملك القدرة على التعامل مع شاحنات المساعدات بالحجم المطلوب”.

وأضاف أن ما يزيد قليلا على 400 شاحنة عبرت إلى غزة خلال الأسبوعين الماضيين مقارنة مع 500 شاحنة في اليوم السابق للصراع. وقال إن الشاحنات لم تتضمن إمدادات الوقود.

وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن هناك حاجة إلى أكثر من معبر حدودي لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر وإن معبر كرم أبو سالم، الذي يسيطر عليه الاحتلال الإسرائيلي، هو الوحيد المجهز لاستيعاب ما يكفي من الشاحنات.