مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم اجتماعا مغلقا بشأن الحرب في غزة

مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم اجتماعا مغلقا بشأن الحرب في غزة

يعقد مجلس الأمن الدولي مرة أخرى اجتماعا مغلقا في نيويورك اليوم الاثنين، بشأن الحرب في قطاع غزة التي دخلت يومها الحادي والثلاثين.

وقالت مصادر دبلوماسية إنه تم تحديد موعد الاجتماع الطارئ بناء على طلب من الإمارات العربية المتحدة والصين، وإن الاجتماع سيكون مغلقا.

ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع في الساعة 3 مساء بالتوقيت المحلي (20:00 بتوقيت جرينتش).

ويعتزم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الإدلاء ببيان آخر حول القتال الدائر هناك قبل الاجتماع.

يشار إلى أن مجلس الأمن المنقسم بشدة بحث الحرب الدائرة بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس عدة مرات، بيد أنه لم يتفق بعد على موقف مشترك.

وقال مصدر دبلوماسي لوكالة تاس الروسية للأنباء إن “الإمارات والصين طلبتا عقد اجتماع اليوم الاثنين. وسيبحث مجلس الأمن بشكل خاص القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، واستهداف قافلة من سيارات الإسعاف بالقرب من مستشفى الشفاء المركزي.

كان المجلس قد عجز الشهر الماضي عن تبني أي من أربعة مشاريع قرارات بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ويعد الأعضاء العشرة غير الدائمين بمجلس الأمن، حاليا وثيقة خاصة بهم، من المتوقع أن تتضمن بنودا من مشاريع القرارات السابقة.