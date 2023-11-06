رئيسة المفوضية الأوروبية: لا ينبغي حصول تهجير قسري للفلسطينيين

اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الاثنين أنه لا ينبغي حصول تهجير قسري للفلسطينيين من قطاع غزة كما لا ينبغي وجود أمني اسرائيلي طويل الأمد هناك.

وقالت فون دير لاين في كلمتها أمام مؤتمر سفراء الاتحاد الأوروبي “يجب أن تكون هناك سلطة فلسطينية واحدة ودولة فلسطينية واحدة فقط”.

وأضافت “غزة جزء أساسي من أي دولة فلسطينية مستقبلية” مشددة على أن “أي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة سيكون عاملا لمزيد من عدم الاستقرار الإقليمي”.

وأكدت كذلك أنه “لا يمكن أن يكون هناك حصار مستمر على غزة فهذه السياسة لم تنجح إذ أن (حماس) واصلت بناء ترسانتها”.

وكررت فون دير لاين دعواتها لحل الدولتين قائلة إنه “على الإسرائيليين والفلسطينيين الاتفاق على طريق للمضي قدما لكني أعتقد أننا كجزء من الجهد الدولي يجب أن نساهم أيضا من خلال طرح بعض المبادئ الأساسية بدءا من اليوم الاول بعد الحرب”.

وأفادت في هذا السياق بأن هناك مناقشة حالية لأفكار مختلفة حول كفية ضمان ذلك بما فيها قوة سلام دولية تحت تفويض الأمم المتحدة.

وعلى صعيد متصل أوضحت “أننا نعمل مع إسرائيل ومصر والأمم المتحدة للسماح لمزيد من القوافل بالدخول إلى غزة بما في ذلك عبر الممرات والاتفاق على عقد هدنات مؤقتة لايصال الاحتياجات الإنسانية”.