مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الإثنين في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى أحمد الكندري بما يلي:

في إطار حرص الحكومة على استمرار التعاون مع مجلس الأمة استعرض مجلس الوزراء الأولويات التشريعية المزمع إقرارها في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة داعيا اللجنة التنسيقية الحكومية النيابية إلى ترتيب أولويات مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين لمناقشتها في اللجان البرلمانية المختصة مع الوزراء المعنيين ثم إعداد تقارير بشأنها لإدراجها على جدول أعمال مجلس الأمة تمهيدا لإقرارها وفقا لأحكام الدستور وبما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وأكد مجلس الوزراء حرصه على تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإنجاز هذه القوانين لا سيما ما يتعلق منها بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين تنفيذا للتوجيهات السامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما بشأن مراجعة مستويات المعيشة لشرائح من المواطنين من المتقاعدين والعاملين في القطاعين العام والخاص بما يسهم بتحسين أوضاعهم وأحوالهم الحياتية دون الإخلال بمواجهة التحديات المستدامة للمالية العامة للدولة.

وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير المالية فهد عبدالعزيز الجارالله بسرعة إعداد مشروع قانون زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين بالتنسيق مع اللجان المختصة في مجلس الأمة.

كما وجه مجلس الوزراء وزير المالية فهد عبدالعزيز الجارالله بسرعة إعداد التصور الخاص بتحسين مستويات المعيشة للعاملين في القطاعين العام والخاص وذلك بالتنسيق مع مجلس الأمة لإنجازها قبل نهاية العام الحالي.

وضمن إطار حرص الحكومة على تعزيز منظومة الأمن الغذائي والدوائي والكهربائي والمائي وتوفير الوحدات السكنية في دولة الكويت كلف مجلس الوزراء وزير المالية فهد عبد العزيز الجارالله بتوجيه الهيئة العامة للاستثمار بإعداد تصور للاستثمار مع الشركات العالمية في مجالات الغذاء والدواء والكهرباء والماء والإسكان.

وفي سياق متابعة مجلس الوزراء للاتفاقيات بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية في مجالات إنشاء المدن الإسكانية والكهرباء والماء اطلع مجلس الوزراء على توصيه اللجنة الوزارية لمتابعة نتائج زيارة سمو ولي العهد حفظه الله إلى الصين قرر مجلس الوزراء تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية لاتخاذ كافة الترتيبات اللازمة والتصورات النهائية بشأن التعاون لتطوير مدينة إسكانية شمال دولة الكويت كما قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة باتخاذ كافة الترتيبات اللازمة والتصورات النهائية بشأن التعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة.

من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على كتاب معالي رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون المرفق به الاستجواب المقدم من عضو مجلس الأمة حمدان سالم العازمي الموجه إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد عثمان العيبان.

ومجلس الوزراء إذ يسلم من جانبه أن الاستجواب حق مشروع لكل عضو في مجلس الأمة ليؤكد من جانب آخر ثقته الكاملة بوزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب وحرصه على مؤازرته ودعمه معربا عن أمله أن تكون الممارسة البرلمانية بشأن الاستجواب متفقة مع مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

من جهة أخرى أحاط وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مجلس الوزراء علما بنتائج زيارته إلى روسيا الاتحادية الصديقة الأسبوع الماضي وفحوى المحادثات التي جرت بينه وبين السيد فياتشيسلاف فالودين ـ رئيس البرلمان الروسي (الدوما) ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والتي تركزت حول مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة والحلول السياسية المطروحة لإنهاء الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني كما تم بحث العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الصديقين وما يخدم المصالح المشتركة وسبل تطويرها وتعزيزها.

وبمناسبة إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تنظيم المملكة العربية السعودية الشقيقة استضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034 أعرب مجلس الوزراء عن خالص تهانيه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وللشعب السعودي معتبرا هذا الإعلان إنجازا رياضيا متميزا لكافة الدول العربية والإسلامية ويمثل امتدادا لمسيرة التقدم والنجاح التي تحظى بها المملكة الشقيقة بقيادتها الحكيمة في مختلف المجالات مؤكدا على وضع كل إمكانيات دولة الكويت من أجل المساهمة في إنجاح استضافة المملكة لهذا التجمع الرياضي العالمي الكبير متمنيا للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.