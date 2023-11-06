الدفاع: مشاركتنا بالمؤتمر الخليجي لتحديات الأمن السيبراني تهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات بحماية البيانات

الدفاع: مشاركتنا بالمؤتمر الخليجي لتحديات الأمن السيبراني تهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات بحماية البيانات

قالت وزارة الدفاع إن مشاركتها بالمؤتمر الخليجي الرابع لتحديات الأمن السيبراني الذي انطلق اليوم الاثنين في الكويت تهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات حول أحدث الابتكارات والمستجدات في مجالي الأمن السيبراني وحماية البيانات.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي أهمية استضافة الكويت للمؤتمر الذي يعنى بأحدث الابتكارات والمستجدات في مجالي الأمن السيبراني وحماية البيانات إذ يضم المؤتمر أبرز رؤساء ومسؤولي الأمن السيبراني وغيرهم من الخبراء المتخصصين الرئيسيين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة بإدارة.

وحضر المؤتمر وكيل وزارة الدفاع المساعد للتجهيز الخارجي ووكيل الوزارة المساعد للتخطيط ونظم المعلومات بالتكليف الشيخة الدكتورة المهندسة شمايل أحمد خالد الصباح ومشاركة مديرية العمليات السيبرانية وإدارة نظم وتكنولوجيا المعلومات بالوزارة إلى جانب مشاركة واسعة من دول مجلس التعاون الخليجي والمركز الوطني للأمن السيبراني والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.

وجاء المؤتمر بتنظيم من (كونسولينزا) العالمية ورعاية من شركتي هواوي وأوريدو وشركة الأنظمة الآلية والشركة الكويتية التطبيقية لشبكات المعلومات وبمشاركة من شركات عالمية مثل (انبوش) و(نافيلا) الأميركية.

ويتناول المؤتمر تطورات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأفضل الحلول والبرامج والتكنولوجيا الجديدة وتحويل الجهات الحكومية لجهات ذكية رقمية والحفاظ عليها من مخاطر الأمن السيبراني.

حضور وكيل (الدفاع) المساعد للتجهيز الخارجي ووكيل الوزارة المساعد للتخطيط ونظم المعلومات بالتكليف الشيخة د.م شمايل أحمد خالد الصباح