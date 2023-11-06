الهلال الأحمر المصري: المساعدات الإنسانية الدولية لأهل غزة بلغت 9 آلاف طن

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري اليوم الاثنين أن حجم المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر وبعض دول العالم لصالح قطاع غزة بلغ تسعة آلاف طن معظمها مواد غذائية ومستلزمات طبية.

وقال الهلال الأحمر المصري في بيان إن المساعدات الغذائية شكلت 50 بالمئة من المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني في غزة فيما شكلت المساعدات الطبية حوالي 25 بالمئة والمساعدات الإغاثية النسبة الباقية.

وأوضح أن عدد الدول والمنظمات التي قدمت مساعدات إلى أهالي غزة بلغ 19 دولة و14 منظمة عبر 81 طائرة و447 شاحنة بحمولة إجمالية تزيد على تسعة آلاف طن من المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية والاغاثية.

وسلم الهلال الأحمر المصري أخيرا نطيره الفلسطيني الدفعة العاشرة من المساعدات الإنسانية العاجلة من خلال معبر رفح البري الذي يصل القطاع مع مصر.

وكان مدير الهلال الأحمر المصري الدكتور رامي الناظر دعا الأسبوع الماضي دول العالم كافة إلى استكمال جسر المساعدات الجوية نظرا لأن الاحتياجات الإنسانيه داخل غزة كثيره جدا ومخزون المساعدات على وشك النفاد.

وقدمت دولة الكويت عبر جسر جوي عاجل مساعدات إنسانية وإغاثية إلى أهل غزة بلغت حمولتها الإجمالية حتى يوم أمس 330 طنا وشملت مواد غذائية وطبية ومستلزمات معيشية بالاضافة إلى معدة للحفر و 16 سيارة إسعاف مجهزة.

ويعاني قطاع غزة نقصا شديدا في الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء ومواد معيشية في ظل تدهور خطير للأوضاع الصحية والغذائية بسبب استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية للمستشفيات والمراكز العلاجية ومخازن الغذاء والمخابز.