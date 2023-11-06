الأمم المتحدة: 1.6 مليون طفل معرضون لسوء التغذية بسبب الفيضانات في جنوب السودان

سيعاني أكثر من 1,6 مليون طفل دون سنّ الخامسة من سوء التغذية العام المقبل في جنوب السودان، بعد طفرة في الأمراض المنقولة عبر المياه بسبب الفيضانات، على ما أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الاثنين.

وشهد جنوب السودان نزاعات دامية وكوارث طبيعية وضائقة اقتصادية ومشاكل سياسية مستمرة منذ استقلاله عن السودان في العام 2011.

وفيما أصبحت بعض المناطق في البلد تشهد سنويًا فيضانات، يكافح المقيمون في المناطق المغمورة بالمياه للوصول إلى الغذاء في ظلّ انتشار الأمراض.

وقال برنامج الأغذية العالمي “أكثر من 1,6 مليون طفل دون سنّ الخامسة يُتوقّع أن يعانوا من سوء تغذية في العام 2024”.

في ولاية روبكونا حيث غمرت مياه الفيضانات مساحات شاسعة من الأراضي وأجبرت مجتمعات بأكملها على العيش على جزر صغيرة منذ العام 2021، ارتفعت كلفة المواد الغذائية الأساسية بأكثر من 120% منذ نيسان/أبريل.

ومن المتوقع أن تواجه هذه الولاية التي تقع في شمال البلد مستويات كارثية من الجوع بحلول نيسان/أبريل 2024.

وقالت مديرة برنامج الأغذية العالمي في جوبا ماري-إيلين ماكغرورتي “هذا هو واقع العيش على الخطوط الأمامية للأزمة المناخية”.

وأضافت “نشهد زيادة مقلقة جدًا في سوء التغذية، وذلك نتيجة مباشرة للعيش في ظروف عيش مكتظّ ومغمور بالمياه”.

وتابعت “إن انتشار الأمراض التي تنتقل بالمياه يقضي على كلّ العمل الذي تقوم به الوكالات الإنسانية في الوقاية من سوء التغذية وعلاجه، والأطفال الصغار هم الأكثر عرضة للتأثر”.

وتفاقمت الأزمة الصحية مع فرار مئات آلاف اللاجئين المتحدرين من جنوب السودان من النزاع في السودان.

وحذّر برنامج الأغذية العالمي الشهر الماضي من أن الأُسر تواجه “حالة طوارئ بسبب الجوع”.

منذ بدأ القتال في السودان منتصف نيسان/أبريل، قُتل أكثر من عشرة آلاف شخص، وفقًا لتقديرات “مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح” (أكليد).

وفشلت اتفاقيات الهدنة المتعددة في وقف العنف الذي أثار مخاوف من حدوث أزمة إنسانية تضرب المنطقة على نطاق أوسع.

وقُتل نحو 380 ألف شخص خلال حرب أهلية في جنوب السودان استمرت خمس سنوات بين القادة المتنافسين الذين يتقاسمون السلطة حاليًا.

في أيلول/سبتمبر، قدّر البنك الدولي عدد الأشخاص الذين يحتاجون لمساعدة إنسانية في جنوب السودان في العام 2023 بنحو 9,4 ملايين شخص أي 76% من سكان الدولة الإفريقية.