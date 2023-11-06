المطير يستقبل الوزير عيسى الكندري للتنسيق حول أولويات دور الانعقاد الثاني

المطير يستقبل الوزير عيسى الكندري للتنسيق حول أولويات دور الانعقاد الثاني

6 نوفمبر، 2023
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استقبل رئيس مجلس الأمة بالإنابة محمد براك المطير اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى أحمد الكندري، بحضور رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب عبدالله فهاد العنزي.

وجرى خلال اللقاء التنسيق حول الخارطة التشريعية لدور الانعقاد الحالي واستعراض الأولويات الحكومية والنيابية ومجهودات اللجنة التنسيقية النيابية لمناقشتها في اجتماع لجنة الأولويات البرلمانية مع اللجنة التنسيقية الحكومية المزمع عقده يوم الأربعاء المقبل.

المصدر
الدستور
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6 نوفمبر، 2023
0 41 أقل من دقيقة

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