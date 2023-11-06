وصول مجموعة جديدة من الجرحى من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح

وصول مجموعة جديدة من الجرحى من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح

وصلت الإثنين مجموعة جديدة من الجرحى من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي، بحسب ما أفاد مسؤول في الجانب المصري من المعبر، بعد توقف ليومين.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس “وصلت ست سيارات إسعاف تنقل الجرحى إلى الجانب المصري ويتم الآن توقيع الكشف (الطبي) عليهم داخل المعبر من أجل نقلهم إلى المستشفيات”.

وأعلنت حكومة حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة الإثنين إعادة فتح معبر رفح الذي يربط غزة بمصر للسماح بإجلاء الأجانب ومزدوجي الجنسية العالقين في القطاع الذي يقصفه الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.

واضاف المسؤول المصري “من المتوقع وصول دفعة أولى من المصريين العالقين في غزة، وعددهم 55 مصريا، ضمن مجموعة اليوم”.

فتح المعبر ثلاثة أيام هي الأربعاء والخميس والجمعة الأسبوع الماضي للسماح بإجلاء عشرات المصابين الفلسطينيين ومئات من حاملي الجوازات الأجنبية قبل أن يتم إغلاقه السبت والأحد بسبب خلاف على عبور سيارات الإسعاف.

وكانت حماس قد اشترطت عبورا آمنا لسيارات الإسعاف إلى معبر رفح بعدما استهدف قصف صهيوني سيارة إسعاف في مدينة غزة.

وقالت مصادر في حكومة حماس إن إعادة فتح المعبر تمت بوساطة مصرية وبعد الحصول على موافقة الاحتلال.

من جانبها، قالت مصر إنها ستساعد في تأمين إجلاء نحو سبعة آلاف من الاجانب ومزدوجي الجنسية من قطاع غزة.