الجامعة العربية وفنزويلا تدينان تصريح وزير الاحتلال باستخدام السلاح النووي ضد غزة

دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزير خارجية فنزويلا ايفان بينتو بشدة اليوم الاثنين تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو حول احتمال استخدام الاحتلال السلاح النووي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وذكرت الجامعة العربية في بيان أن ابو الغيط ووزير خارجية فنزويلا بحثا خلال اجتماعهما تطورات الحرب الاسرائيلية الحالية على قطاع غزة وتهديدات الوزير الإسرائيلي بإلقاء قنبلة على قطاع غزة لإبادته.

ونبه أبو الغيط دول العالم كافة إلى ضرورة اليقظة والانتباه لما تكشف عنه هذه التصريحات العدائية من طبيعة العقلية والأيديولوجية الاسرائيلية بالغة التطرف التي يتبناها من يحكمون إسرائيل الآن.

وأكد أبو الغيط ووزير خارجية فنزويلا أهمية التحرك لمحاسبة إسرائيل على جرائمها أمام القضاء الدولي مشددين على ضرورة عدم إفلات إسرائيل من العقاب على الجرائم التي تشكل خرقا صارخا للقانون الدولي الإنساني.

واستعرض الجانبان الجهود المبذولة من أجل تحقيق وقفٍ فوري لإطلاق النار في غزة محذرين من أن استمرار الحرب الإسرائيلية الغاشمة على غزة يمثل خطرا شديدا على السلم والأمن العالمي.

ودعا الجانبان الى ضرورة إيقاف الحرب على غزة التي لا تهدف إلا للانتقام والعقاب الجماعي لأكثر من مليوني فلسطيني ولن تجني إسرائيل من ورائها سوى المزيد من الكراهية التي قد تستمر لأجيال قادمة.

وأعرب أبو الغيط عن تقديره لموقف حكومة فنزويلا الداعم للفلسطينيين وقضيتهم في مواجهة المذبحة العنصرية التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين في غزة مشيدا بموقف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والدعم الإنساني الذي أرسلته فنزويلا إلى فلسطين عن طريق مصر.