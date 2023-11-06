البلدية: غلق 9 محلات وتحرير 364 مخالفة خلال جولات تفتيشية بمحافظة الفروانية خلال أكتوبر

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام جولات تفتيشية بمنطاق المحافظة التابعة لإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية بمحافظة الفروانية خلال شهر أكتوبر للتأكد من مدى الالتزام بشروط وضوابط البلدية.

وفي هذا السياق أوضح مراقب عام الاسواق بإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بمحافظة الفروانية مشعل الديحاني بأن الاحصائية أسفرت عن غلق 9 محلات اداريا وتحرير 364 مخالفة بعد الكشف على 512 محل بالإضافة الى عمل 42 أمر صلح وإزالة 537 اعلان مخالف بمختلف الاحجام.

وأشار الديحاني إلى مواصلة المفتشين بالمحافظة لجولاتهم الميدانية واستمرارها لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية وتنبيه اصحاب المحلات الالتزام بقوانين ولوائح البلدية حتى لا يتعرضون الى المخالفة.