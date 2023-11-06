الطائرة الرابعة عشرة محملة بـ10 أطنان من المساعدات والمستلزمات الطبية

إقلاع الطائرة الـ14 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة غزة محملة بـ10 أطنان من المساعدات الطبية

6 نوفمبر، 2023
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أقلعت اليوم الاثنين الطائرة الإغاثية الـ14 التابعة للقوة الجوية الكويتية ضمن الجسر الجوي للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة متجهة إلى مدينة (العريش) المصرية تمهيدا لإيصالها إلى القطاع محملة بـ10 أطنان من المساعدات والمستلزمات الطبية.

وتأتي هذه المبادرة بالتنسيق بين جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ووزارة الخارجية انطلاقا من موقف دولة الكويت الراسخ تجاه القضية الفلسطينية ونصرة للأشقاء في غزة بأوامر سامية من سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وتوجيهات مباشرة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وتعليمات من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

يذكر أن الجسر الجوي يتم تنفيذه بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية وبإشراف مباشر من وزارات الخارجية والدفاع والصحة والشؤون والقوة الجوية في الجيش الكويتي وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للاغاثة جمعية السلام للأعمال الإنسانية والجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية الكويتية.

المصدر
كونا
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6 نوفمبر، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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