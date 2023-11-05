رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري

رئيس البرلمان اللبناني: ما يقوم به الاحتلال نموذج لإرهاب الدولة المنظم

6 نوفمبر، 2023
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قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الأحد إن استهداف جيش الاحتلال الاسرائيلي لسيارة مدنية جنوبي لبنان ومقتل ركابها “يمثل نموذجا لإرهاب الدولة المنظم”.

وأضاف بري في بيان له أن ما يقوم به الكيان الإسرائيلي من غزة الى جنوب لبنان هو “سياق واحد”.

واعتبر رئيس البرلمان اللبناني “ان آخر بنك اهداف” الإحتلال الإسرائيلي الجريمة التي إرتكبها بحق الاطفال وأدت الى مقتل إمراة وثلاثة من أحفادها.

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي قد قصفت بطائرة مسيرة اليوم سيارة مدنية ما ادى الى مقتل اربعة اشخاص بين بلدتي (عيناتا) و(عيترون) جنوبي لبنان.

المصدر
وكالات
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6 نوفمبر، 2023
0 15 أقل من دقيقة

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