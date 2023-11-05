الدوري الإنكليزي: دياز ينقذ ليفربول من الخسارة امام لوتون تاون

أنقذ المهاجم الكولومبي لويس دياس الذي كان يخوض اول مباراة له منذ اختطاف والديه في 28 تشرين الاول/اكتوبر الماضي، فريقه ليفربول من الخسارة امام لوتون تاون المتواضع عندما ادرك له التعادل 1-1 في الوقت بدل الضائع الاحد ضمن المرحلة الحادية عشرة من بطولة انكلترا لكرة القدم.

وتم انقاذ والدة دياس بعد ساعات من اختطافها، لكن والده لا يزال في ايدي مختطفيه الذين وعدوا باطلاق سراحه في الساعات الاخيرة بعد اعترافهم بأنهم ارتكبوا خطأ.

وبعد تسجيله هدف التعادل من كرة رأسية في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة بعد نزوله بديلا في الدقيقة 83، احتفل دياس بالكشف عن قميص كتب عليها “الحرية لوالدي”.

وكان لوتون في طريقه الى تحقيق فوز اول على ليفربول منذ عام 1991 عندما سجل له الجناح الهولندي البديل تاهيت تشونغ هدف التقدم في الدقيقة 80 مستغلا تمريرة من عيسى كابوري.

وعلى الرغم من التعادل، صعد ليفربول الى المركز الثالث على حساب ارسنال بفارق الاهداف عن الاخير.

في المقابل، أهدر استون فيلا فرصة الانفراد بالمركز الثالث بخسارته امام مضيفه نوتنغهام فوريست 0-2.

والخسارة هي الثالثة لكتيبة المدرب الاسباني اوناي ايمري والاولى منذ شهرين في الدوري، ليبقى رصيده مجمداً عند 22 نقطة في المركز الخامس.

ودخل فيلا المباراة وهو يمني النفس في التقدم على حساب ارسنال الثالث الذي مني بخسارته الاولى هذا الموسم وكانت امام نيوكاسل صفر-1 السبت، وذلك متسلحاً بسلسلة من 6 مباريات من دون خسارة، لكن نوتنغهام كان له رأي آخر بخروجه فائزا للمرة الثالثة هذا الموسم والاولى منذ شهرين، ما سمح بالتقدم الى المركز الثاني عشر.

بكّر نوتنغهام بالتسجيل بواسطة مدافعه النيجيري أولا اوينا بعد مرور خمس دقائق بتسديدة قوية من خارج المنطقة استقرت في سقف مرمى الحارس الارجنتيني إميليانو مارتينيس الذي اختير افضل حارس افضل مرمى لعام 2022.

وحسم البلجيكي اوريل مانغالا النتيجة بتسديدة فشل مارتينيس في التعامل معها مطلع الشوط الثاني.

وتختتم المرحلة الاثنين عندما يستقبل توتنهام جاره تشلسي ويحتاج الاول الى الفوز لاستعادة المركز الاول من مانشستر سيتي.