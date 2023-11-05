وزير الخارجية الأميركي يجري زيارة غير معلنة لبغداد

أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارة غير معلنة لبغداد الأحد بعد الضفة الغربية المحتلة صباحا، حيث التقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وتشاورا حول مخاطر امتداد الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس الفلسطينية.

ولم يتمّ الإعلان مسبقاً عن هذه الزيارة التي كشفت عنها رئاسة الوزراء العراقية في بيان، لأسباب أمنية.

وتأتي هذه الزيارة في ظلّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة تستهدف قواعد عسكرية عراقية تضمّ قوات أميركية وقوات من التحالف الدولي لمكافحة الجهاديين، اشتدّت وتيرتها بعد بدء الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس.

تتهمّ واشنطن إيران بالتورط بشكل غير مباشر في هذه الهجمات التي طالت القوات الأميركية في سوريا أيضاً.

وتبّنت معظم هذه الهجمات “المقاومة الإسلامية في العراق” عبر قنوات على تطبيق تلغرام تابعة لفصائل عراقية مقرّبة من إيران.

وبحسب أرقام أعلنها البنتاغون الجمعة، وقع بين 17 تشرين الأول/أكتوبر و3 تشرين الثاني/نوفمبر 17 هجوماً في العراق و12 في سوريا.

وينتشر في العراق حوالى 2500 جندي أميركي، يقدّمون مهمات استشارية لنظرائهم العراقيين في إطار مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.

وكان رئيس الوزراء العراقي قد ندّد بتلك الهجمات، موجهاً القوات الأمنية بـ”تعقب وتتبع العناصر المنفذة لتلك الهجمات”. وقد وصف السوداني سابقاً القصف الإسرائيلي على غزة بأنه بمثابة “إبادة” بحقّ الشعب الفلسطيني وطالب بوقف لإطلاق النار.

ولا يعترف العراق بإسرائيل على غرار إيران ودول عربية أخرى.

ويجري أنتوني بلينكن جولة في الشرق الأوسط، فقد زار إسرائيل الجمعة والأردن السبت حيث شارك في اجتماع وزاري مع خمسة من نظرائه العرب والتقى العاهل الأردني عبدالله الثاني.

وصباح الأحد، توجه إلى الضفة الغربية المحتلة حيث التقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. كما التقى في قبرص لاحقا نظيره القبرصي والرئيس القبرصي في اجتماع جرى في المطار.