الأردن يدين تصريحات وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي حول إلقاء قنبلة نووية على غزة

الأردن يدين تصريحات وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي حول إلقاء قنبلة نووية على غزة

دانت الحكومة الأردنية اليوم الأحد التصريحات العنصرية التحريضية والاستفزازية الصادرة عن أحد وزراء حكومة الكيان الإسرائيلي المحتل حول إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.

ووصفت وزارة الخارجية الأردنية هذه التصريحات في بيان بانها “دعوة للإبادة الجماعية وجريمة كراهية لا يمكن السكوت عنها وتحريضا مدانا على القتل وارتكاب جرائم الحرب إلى جانب الجرائم التي ترتكب ضد أهالي قطاع غزة”.

وقال المتحدث باسم الوزارة سفيان القضاة في بيان إن مثل هذه التصريحات تمثل خرقا فاضحا ومرفوضا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتصعيدا خطيرا يتطلب من المجتمع الدولي العمل فورا على التصدي له والتصدي لخطاب الكراهية.

وأكد المسؤول الاردني ضرورة اتخاذ خطوات فعالة من شأنها إلزام الاحتلال الإسرائيلي على وقف اعتداءاته المتواصلة على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وكان وزير التراث في حكومة الاحتلال الإسرائيلي عميحاي بن إلياهو قال اليوم إن إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن وأن قطاع غزة يجب ألا يبقى على وجه الأرض”.