وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية

الأردن يدين تصريحات وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي حول إلقاء قنبلة نووية على غزة

5 نوفمبر، 2023
0 5 دقيقة واحدة

دانت الحكومة الأردنية اليوم الأحد التصريحات العنصرية التحريضية والاستفزازية الصادرة عن أحد وزراء حكومة الكيان الإسرائيلي المحتل حول إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.

ووصفت وزارة الخارجية الأردنية هذه التصريحات في بيان بانها “دعوة للإبادة الجماعية وجريمة كراهية لا يمكن السكوت عنها وتحريضا مدانا على القتل وارتكاب جرائم الحرب إلى جانب الجرائم التي ترتكب ضد أهالي قطاع غزة”.

وقال المتحدث باسم الوزارة سفيان القضاة في بيان إن مثل هذه التصريحات تمثل خرقا فاضحا ومرفوضا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتصعيدا خطيرا يتطلب من المجتمع الدولي العمل فورا على التصدي له والتصدي لخطاب الكراهية.

وأكد المسؤول الاردني ضرورة اتخاذ خطوات فعالة من شأنها إلزام الاحتلال الإسرائيلي على وقف اعتداءاته المتواصلة على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وكان وزير التراث في حكومة الاحتلال الإسرائيلي عميحاي بن إلياهو قال اليوم إن إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن وأن قطاع غزة يجب ألا يبقى على وجه الأرض”.

المصدر
وكالات
الوسوم
5 نوفمبر، 2023
0 5 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

البرلمان العربي: تصريحات وزير الاحتلال بإلقاء قنبلة نووية على غزة تحد سافر للقانون الدولي

5 نوفمبر، 2023

عباس يربط عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة بـ”حل سياسي شامل”

5 نوفمبر، 2023

استشهاد 51 شخصا غالبيتهم من الأطفال والنساء في قصف صهيوني لمخيم المغازي في غزة

5 نوفمبر، 2023

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدعو لفرض وقف فوري لإطلاق النار في غزة

4 نوفمبر، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى