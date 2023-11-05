البرلمان العربي: تصريحات وزير الاحتلال بإلقاء قنبلة نووية على غزة تحد سافر للقانون الدولي

دان البرلمان العربي تصريحات وزير التراث في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة معتبرا أنها “تصريحات همجية تؤكد الطبيعة الإجرامية والعنصرية لسلطة الاحتلال واستمرار تحديها السافر لكافة القوانين والأعراف الدولية”.

وشدد البرلمان العربي فى بيان له اليوم الاحد على أن قوة الاحتلال الغاشمة ما كان يمكن لها أن تتمادى في هذا الإجرام وتهدد باستخدام هذه النوعية من أسلحة الدمار الشامل لولا “حالة الصمت المخزي التي تسيطر على المجتمع الدولي رغم حرب الإبادة الجماعية والعنصرية التي تشنها قوة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني”.

واعرب عن استغرابه من مسارعة بعض المسؤولين في سلطة الاحتلال إلى محاولة التنصل من تلك التصريحات رغم أن “آثار العدوان الغاشم الذي تقوم به ضد قطاع غزة لا تقل دمارا عن آثار استخدام قنبلة ذرية” فضلا عن استخدام قوات الاحتلال أسلحة محرمة دوليا على مرأى العالم أجمع.

وأضاف البرلمان العربي في بيانه “أن محاولة سلطة الاحتلال التنصل من تلك التصريحات لا تحركه أية اعتبارات قانونية أو إنسانية لا توجد في قاموسها لكنه هروب من اعترافها الرسمي بامتلاك تلك الأسلحة النووية رغم إدراك العالم أجمع وإقراره بامتلاكها لها”.

ودعا البرلمان العربي في هذا السياق الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى القيام بمسؤولياتها الدولية وإدانة هذه التصريحات واعتبارها اعتراف رسمي من سلطة الاحتلال بامتلاكها الأسلحة النووية وتسجيل ذلك رسميا.