السعودية تعلن استمرار الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميا

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد استمرارالخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميا الذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023 وتم تمديده لاحقا حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023 ليكون إنتاج السعودية في شهر ديسمبر 2023 ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا.

وذكر مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية لوكالة الأنباء السعودية (واس) أنه “ستتم مراجعة قرار هذا الخفض الشهر المقبل للنظر في تمديد الخفض أو زيادة الخفض أو زيادة الإنتاج”.

وأضاف المصدر أن “هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل من عام 2023 والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024”.

وأكد المصدر أن “هذا الخفض التطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول (أوبك بلس) بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها”.