بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 79.18 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 79.18 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 18ر79 نقطة ليبلغ مستوى 47ر6612 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 21ر1 في المئة.

وتم تداول 3ر178 مليون سهم عبر 9736 صفقة نقدية بقيمة 8ر44 مليون دينار (نحو 6ر136 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 02ر34 نقطة ليبلغ مستوى 08ر5354 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 64ر0 في المئة من خلال تداول 77 مليون سهم عبر 4069 صفقة نقدية بقيمة 3ر9 مليون دينار (نحو 3ر28 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 81ر97 نقطة ليبلغ مستوى 75ر7269 نقطة بنسبة ارتفاع 36ر1 في المئة من خلال تداول 3ر101 مليون سهم عبر 5667 صفقة بقيمة 4ر35 مليون دينار (نحو 9ر107 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 70ر50 نقطة ليبلغ مستوى 29ر5219 نقطة بنسبة ارتفاع 98ر0 في المئة من خلال تداول 5ر43 مليون سهم عبر 2738 صفقة نقدية بقيمة 3ر7 مليون دينار (نحو 2ر22 مليون دولار).

وكانت شركات (ورقية) و(بيت الطاقة) و(سنام) و(تنظيف) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(إيفا فنادق) و(صناعات) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (يوباك) و(الديرة) و(قيوين أ) و(سنرجي) الأكثر انخفاضا.