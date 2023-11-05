الذهب ينهي تداولات الأسبوع الماضي عند 1992 دولارا للأونصة

أنهت أسعار الذهب تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 1992 دولارا أمريكيا للأونصة في ظل استمرار التوترات العسكرية في الشرق الأوسط.

وقال تقرير متخصص صادر اليوم الأحد عن شركة (دار السبائك) الكويتية إن الذهب استطاع أن يلامس مستوى 2000 دولار للأونصة للمرة الثانية خلال أسبوع واحد مقتربا من أعلى مستوياته منذ خمسة أشهر بسبب الأوضاع الجيوسياسية وضعف سعر صرف الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وأضاف أن تماسك سعر المعدن الأصفر فوق مستوى 1990 دولارا للاونصة جاء مدعوما بتقارير اقتصادية أمريكية متشائمة حيث شهد تقرير حالة التوظيف الأمريكي الذي صدر عن شهر أكتوبر الماضي ارتفاع عدد الوظائف غير الزراعية الرئيسية إلى 150 ألفا مقابل توقعات السوق بارتفاع قدره 170 ألفا “وهي بيانات ضعيفة مقارنة الارتفاع البالغ 297 ألف وظيفة غير زراعية في سبتمبر الماضي”.

وأوضح أن هذه التقارير أدت إلى انخفاض مؤشر قياس العملة الأمريكية أمام العملات العالمية الأخرى بنسبة 1 بالمئة عند 105 نقاط وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وبين التقرير أن المستثمرين يرجحون عدم تغيير مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) من سياسته النقدية بشأن رفع الفائدة خلال اجتماعه في ديسمبر المقبل.

وأفاد أن البنك المركزي الأمريكي أبقى على سعر الفائدة الحالي خلاله اجتماعه الأسبوع الماضي ما زاد من ارتفاعات العقود الآجلة للذهب بمقدار 14.30 دولار للأونصة ليصل إلى 2008 دولارات.

وأشار إلى أن الطلب على الذهب كملاذ آمن تعزز على المدى القريب بشكل أكبر بسبب استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأجواء عدم اليقين حول قرارات البنك المركزي الأمريكي حول معدلات الفائدة.

وقال إن الأسواق تترقب هذا الأسبوع الخطابات التي يلقيها العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وأيضا معدلات التضخم في الصين ومعدلات نمو الناتج المحلى للمملكة المتحدة وباقي الدول للربع الثالث وكذلك التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط.

وعن السوق المحلي أفاد أن سعر الغرام من عيار 24 بلغ 19.9 دينار (نحو 60 دولارا) أما عيار 22 فبلغ 18.25 دينار (نحو 55.6 دولار) فيما أغلقت الفضة عند 276 دينارا (نحو 841 دولارا) للكيلوغرام .

يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 28.349 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 31.103 غرام.