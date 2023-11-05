السعدون يتوجه إلى دولة قطر للمشاركة في اجتماع رؤساء البرلمانات الخليجية

السعدون يتوجه إلى دولة قطر للمشاركة في اجتماع رؤساء البرلمانات الخليجية

توجه رئيس مجلس الأمة ورئيس الشعبة البرلمانية أحمد عبدالعزيز السعدون إلى دولة قطر الشقيقة للمشاركة في الاجتماع الـ17 لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان في وداع السعدون ووفد الشعبة البرلمانية نائب رئيس مجلس الأمة محمد براك المطير ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري وسفير دولة قطر لدى دولة الكويت علي بن عبدالله آل محمود.

ويضم الوفد المرافق وكيل الشعبة البرلمانية د. حمد المطر وأمين السر د. محمد المهّان وأمين الصندوق حمد العبيد وأعضاء اللجنة التنفيذية فهد بن جامع وشعيب شعبان وداود معرفي إضافة إلى الأمين العام لمجلس الأمة خالد سعد بوصليب والأمين العام المساعد لقطاع المنظمات بالتكليف مشعل العنزي.