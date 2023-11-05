قصف على قطاع غزة

استشهاد 51 شخصا غالبيتهم من الأطفال والنساء في قصف صهيوني لمخيم المغازي في غزة

5 نوفمبر، 2023
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قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن 51 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال لقوا حتفهم فيما أصيب العشرات في قصف صهيوني لمنزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة مساء اليوم السبت.

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة أشرف القدرة إن عددا كبيرا من الأشخاص لقوا حتفهم نتيجة “مجزرة المغازي” دون إعطاء رقم محدد، مشيرا إلى تكدس أعداد كبيرة من الإصابات الخطيرة على الأرض في قسم الطوارئ.

ويقع مخيم المغازي في محافظة دير البلح وسط قطاع غزة.

المصدر
وكالات
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5 نوفمبر، 2023
0 8 أقل من دقيقة

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