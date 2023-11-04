وزارة الخارجية الكويتية

دولة الكويت تجدد إدانتها لاستمرار مجازر العدوان الهمجي على المدنيين في قطاع غزة

4 نوفمبر، 2023
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أعربت وزارة الخارجية اليوم السبت عن إدانة دولة الكويت للعدوان الهمجي الذي تستمر قوات الاحتلال الاسرائيلي بشنه على المدنيين العزل في قطاع غزة.

وجددت (الخارجية) في بيان صحافي ادانتها للمجازر المروعة التي استهدفت مؤخرا عددا من المدارس والجامعات بما فيها تلك التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) ومستشفى النصر للأطفال اضافة إلى استهداف خزان ماء عمومي كان يغذي عددا من الأحياء الواقعة جنوب القطاع.

كما جددت الوزارة شجب دولة الكويت وادانتها لاستمرار استهداف قوات الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين في انتهاك جديد للشرائع والقوانين والمواثيق الدولية كافة.

وأكدت موقف دولة الكويت الداعي إلى ضرورة ايقاف هذه المجازر بشكل آني من خلال وقف إطلاق النار ليتسنى إيصال المساعدات ومواد الاغاثة للمتضررين من المدنيين.

وأشارت الى مطالبات دولة الكويت المستمرة الموجهة للمجتمع الدولي بضرورة حماية الشعب الفلسطيني الأعزل وعدم التعامل مع ما يتعرض له من عدوان بمعايير مزدوجة.

المصدر
كونا
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4 نوفمبر، 2023
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