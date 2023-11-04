رؤساء اتحادات كرة اليد بدول مجلس التعاون يتفقون على تأسيس اتحاد خليجي للعبة

ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم السبت أن رؤساء اتحادات كرة اليد في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية اتفقوا على تأسيس اتحاد خليجي للعبة.

وأوضحت (بنا) أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده رؤساء الاتحادات الخليجية لكرة اليد في البحرين أمس الجمعة لمناقشة فكرة تأسيس الاتحاد الخليجي للعبة.

ونقلت (بنا) عن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة البحرينية عبدالرحمن عسكر تأكيده أهمية مثل هذه المبادرات التي تعكس متانة العلاقات والروابط الوطيدة بين دول الخليج والسعي الدائم نحو النهوض بالقطاع الرياضي وفق تطلعات قادة المجلس.

من جانبه قال رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد علي إسحاقي خلال الجلسة إن حضور رؤساء الاتحادات الخليجية لكرة اليد يؤكد حرص الجميع على إنجاح المبادرات التي من شأنها أن تصب في مصلحة كرة اليد الخليجية.

وأضاف إسحاقي “أننا نسعى في هذا الاجتماع إلى أن يكون لدينا كيان خاص بلعبة كرة اليد نهدف من خلاله إلى وضع اللوائح التنظيمية على المستويين الفني والإداري وترتيب العمل المؤسسي وفق توافق الاتحادات الشقيقة”.

وتم خلال الاجتماع وضع الأهداف العامة لتأسيس الاتحاد الخليجي لكرة اليد ومناقشة اللوائح الخاصة به والتي تنضوي تحت مظلتها روزنامة المسابقات الخليجية على مستوى الرجال والفئات السنية وما يخص اللوائح الفنية والإدارية والتحكيمية.

واتفق رؤساء الاتحادات على أن يتم في مرحلة قريبة تشكيل لجنة فنية تتولى الإشراف على تنظيم البطولات الخليجية تقوم الاتحادات الأعضاء بتسمية مرشحيها في تلك اللجنة والتي ستقوم فور تشكيلها من قبل مجلس إدارة الاتحاد الخليجي بالعمل على صياغة اللوائح الفنية للبطولات وإعداد التصور الفني للرزنامة السنوية.