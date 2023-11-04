الداخلية: ضبط 16 متهماً بنحو 11.250 كيلو مخدرات متنوعة و2 كيلو من الليريكا و3200 حبة من المؤثرات العقلية و15 زجاجة خمر و4 أسلحة

الداخلية: ضبط 16 متهماً بنحو 11.250 كيلو مخدرات متنوعة و2 كيلو من الليريكا و3200 حبة من المؤثرات العقلية و15 زجاجة خمر و4 أسلحة

قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه استمراراً لجهود رجال قطاع الأمن الجنائي في تطبيق القانون وتكثيف التواجد الأمني وضبط الخارجين عن القانون ومروجي وتجار السموم حماية للجميع، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط (16) شخصاً من جنسيات مختلفة في (12) قضية وبحوزتهم نحو (11,250) كيلو من المواد المخدرة المتنوعة (شبو – حشيش – كيميكال – ماريجوانا) و(2) كيلو من بودرة الليريكا و(3200) حبة من المؤثرات العقلية و(15) زجاجة خمر وبذور الماريجوانا الجاهزة للزراعة و4 أسلحة وذخيرة غير مرخصة ومبالغ مالية حصيلة البيع.

وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الإتجار والتعاطي، وتم إحالتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني انه بعون من الله وتوفيقه فإن رجال الامن الجنائي وكافة قطاعات الوزراة مستمرون في هجماتهم وضرباتهم على تجّار السموم وضبط مروجيها، وتهيب الوزارة بالجميع التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أية ظواهر سلبية على هاتف الطوارئ (112) والخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات (1884141).