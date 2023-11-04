زيلينسكي: الحرب مع روسيا لم تصل إلى “طريق مسدود”

زيلينسكي: الحرب مع روسيا لم تصل إلى “طريق مسدود”

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت، أن الحرب بين بلاده وروسيا لم تصل إلى “طريق مسدود”، تعقيبًا على تصريح بهذا المعنى لقائد أركان جيشه.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي في كييف مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين “لقد مر وقت اليوم والناس متعبون … لكننا لسنا في طريق مسدود”.

منذ أن بدأت أوكرانيا في حزيران/يونيو هجومها المضاد، تتقدم قواتها ببطء شديد في محاولة لتحرير الأراضي التي سيطرت عليها روسيا في الشرق والجنوب.

ولم يتحرك خط المواجهة الذي يزيد طوله على 1000 كيلومتر منذ تحرير مدينة خيرسون في تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

وشكك الكرملين الخميس في تصريحات رئيس الأركان الأوكراني فاليري زالوجني الذي قال في مقابلة مع مجلة إيكونوميست البريطانية، “تماما كما حدث خلال الحرب العالمية الأولى، وصلنا إلى مستوى تكنولوجي نجد أنفسنا معه في طريق مسدود. على الأرجح لن يكون هناك اختراق رائع وعميق”.

ونفى زيلينسكي السبت تعرضه لضغوط من الدول الغربية لبدء مفاوضات مع روسيا. ولكنه أقر بأن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الإسلامية الفلسطينية “صرفت الانتباه” عن الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

وقال “من الواضح أن الحرب في الشرق الأوسط، هذا النزاع، يصرف الانتباه. … لقد تعرضنا من قبل لمواقف صعبة للغاية عندما لم يكن هناك أي تركيز تقريبًا على أوكرانيا … أنا واثق تمامًا من أننا سنواجه هذا التحدي”.

وتؤكد الدول الداعمة لأوكرانيا، وخصوصا الولايات المتحدة، أنها ستقدم لها المساعدات العسكرية والمالية حتى تهزم روسيا.