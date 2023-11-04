قطر تدين بأشد العبارات قصف مدرسة الفاخورة بمخيم جياليا في غزة

دانت قطر اليوم السبت بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة (الفاخورة) التي تأوي آلاف النازحين في مخيم جباليا وعدد من المستشفيات في غزة وعدتها مجازر وحشية وجرائم شنيعة بحق المدنيين العزل وتعديا سافرا على أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وجددت وزارة الخارجية القطرية في بيان التأكيد على أن توسع هجمات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة لتشمل الأعيان المدنية بما في ذلك المدارس والمستشفيات وتجمعات السكان يعتبر تصعيدا خطيرا في مسار المواجهات وينذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة.

كما حذرت في هذا السياق من أن تواطؤ المجتمع الدولي تارة بالصمت وتارة أخرى بالانتقائية إزاء جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني سيزيد حالة الاحتقان ويوسع دائرة العنف ويقود إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.

وطالبت المجتمع الدولي في هذا الصدد بتحمل مسؤوليته وردع الكيان الإسرائيلي المحتل من ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين مجددة موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وكانت السلطات الصحية في قطاع غزة أعلنت في وقت سابق اليوم استشهاد 15 فلسطينيا واصابة 70 اخرين في قصف لقوات الاحتلال لمدرسة (الفاخورة) بمخيم جباليا شمالي القطاع والتي تؤوي الاف النازحين الفلسطينيين.