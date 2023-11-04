أردوغان: نتانياهو لم يعد شخصًا يمكننا التحدث معه

أردوغان: نتانياهو لم يعد شخصًا يمكننا التحدث معه

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت أنه سيقطع اتصالاته مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على خليفة ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

ونقلت وسائل إعلامية تركية عن أردوغان قوله إن “نتانياهو لم يعد شخصًا يمكننا التحدث معه”.

وجاءت تعليقات أردوغان بعد أسبوع من إعلان الاحتلال “إعادة تقييم” العلاقات مع أنقرة بعد تصريحات أدلى بها الرئيس التركي تضمّنت انتقادات حادة للحملة العسكرية الصهيونية على قطاع غزة.

وكان الكيان الصهيوني قد سحب في وقت سابق كلّ دبلوماسييه من تركيا ودول أخرى في المنطقة كإجراء أمني.

ويعيش سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة في وضع إنساني كارثي تحت القصف العنيف الذي تنفذه إسرائيل متوعدة “بالقضاء” على حركة حماس.

وتجاوزت حصيلة شهداء القصف في قطاع غزة 9488 قتيلًا بينهم 3900 طفل و2509 نساء.

وأكّد أردوغان السبت أن تركيا لن تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني، موضحًا “قطع العلاقات بشكل تامّ غير ممكن، خصوصًا في الدبلوماسية الدولية”.

ولفت إلى أن رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية ابراهيم كالين يشرف على الجهود التركية لمحاولة التوسّط لإنهاء الحرب بين الاحتلال وحركة حماس.

قال أردوغان “إبراهيم كالين يتحدث مع الجانب الإسرائيلي. طبعًا، يتفاوض أيضًا مع فلسطين وحماس”.

وحمّل الرئيس التركي نتانياهو المسؤولية الأساسية عن أعمال العنف في غزّة وقال إنه “فقد دعم مواطنيه”.

وتابع أردوغان “ما يجب عليه فعله هو التراجع خطوة إلى الوراء ووقف ذلك”.