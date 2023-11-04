“زين” استعرضت قُدراتها لإطلاق خدمة 5G New Calling 

في سبقٍ تكنولوجيٍ جديد يعكس ريادتها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استعرضت زين قُدراتها لإطلاق خدمة 5G New Calling خلال مُشاركتها في قمّة الاتصال الجديد 2023 التي عُقدت في العاصمة الفرنسية باريس بتنظيم الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المُتنقل (GSMA)، لتكون شركة الاتصالات الأولى والوحيدة من المنطقة التي استضافتها الجمعية لاستعراض هذه الخدمة الجديدة أمام مجتمع الاتصال الدولي.

وخلال مُشاركتها في القمّة، استعرضت زين القُدرات التقنية لشبكتها واستعداد بنيتها التحتية للإطلاق التجاري لهذه الخدمة الجديدة في المُستقبل القريب، حيث عملت الشركة مع كُبرى جهات الاتصالات العالمية لإصدار دراسة حول إمكانات الخدمة، وبحث طرق استخدامها، والمعايير التقنية لتشغيلها، والاختبارات المطلوبة قبل الإطلاق التجاري، وتُعتبر زين مُشغّل الاتصالات الوحيد الذي مثّل المنطقة في هذه الدراسة، والتي يُمكن الاطلاع عليها عبر هذا الرابط.

وتُقدّم تقنية 5G New Calling أو “الاتصال الجديد عبر 5G” إمكانات اتصالية جديدة كُلياً تُمهّد لحقبة جديدة من تقنيات الاتصال عبر الجيل الخامس، حيث تنطبق على المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو عبر الشبكة مُباشرةً من دون استخدام خدمة البيانات، وتقوم بتحسين المكالمات التقليدية عبر إضافة عامل الذكاء، ودقة الصوت فائق الوضوح، وإمكانية التفاعل مع الاختيارات المتاحة عبر شاشة المكالمة نفسها من غير الحاجة لاستخدام أي تطبيقات خارجية.

ويمكن للمستخدم إجراء المكالمات الصوتية أو المرئية عبر هذه التقنية والاستفادة من خدمات الذكاء غير المتوفرة في المكالمات العادية، مثل إمكانية التعرف على الصوت والفيديو، والترجمة الحية من لغة إلى أخرى مباشرةً عبر المكالمة، وإضافة الرموز التعبيرية والشخصيات الافتراضية إلى مكالمات الفيديو، وغيرها الكثير من التطبيقات.

كما تقوم الخدمة بإعادة تغيير مفهوم التواصل عبر الاتصال الهاتفي، وتحديداً مع الشركات التي تقدم خدمات رعاية العملاء، حيث يمكن توظيفها لإضافة اختيارات مرئية عبر شاشة الاتصال نفسها من غير الحاجة لاستخدام أي تطبيقات ثانوية، وذلك للتفاعل مع القوائم عند الاتصال بالشركات للوصول إلى خدمات رعاية العملاء، كما تفتح هذه الخدمة مجالات جديدة للشركات لإجراء المعاملات بشكلٍ سريعٍ وآمن عبر الاتصال الهاتفي مباشرةً.

وتُعتبر هذه التقنية إحدى التطبيقات الجديدة لتكنولوجيا الجيل الخامس الثورية، وهي ستعتمد على نظام IP الفرعي للوسائل المتعددة المعروف باسم IMS، حيث تقوم بالتوسع في إمكانات مُشغّلي الاتصالات وتمكين الابتكارات الجديدة من خلال إتاحة الفرصة للمطوّرين بإنشاء خدمات ومنتجات جديدة للعملاء، وتُعتبر مشاركة زين كأحد الشركاء الرئيسيين في التبنّي المُبكّر لهذه التقنية دلالةً على ريادتها في قيادة الابتكار التقني في سوق الاتصالات الإقليمي.

وتعكس هذه الخطوة الجهود المستمرة التي تبذلها زين في تقديم شبكة 5G الأكبر والأقوى في الكويت، حيث تفرّدت في العام 2019 بكونها أول شركة أطلقت تكنولوجيا الجيل الخامس تجارياً، مما شكّل نقلة نوعية في تطوير قطاع الاتصالات في الدولة والمنطقة، ومنذ ذلك الحين، تلتها العديد من الإنجازات في تطويع تقنيات الجيل الخامس لتطوير تجربة العملاء الرقمية.

وما زالت زين تستثمر بشكلٍ كبير في البنية التحتية الخاصة بشبكتها للجيل الخامس وفق أعلى المعايير العالمية، لتحقق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والسرعات، واكتشاف بيئات الأعمال التي توفرها هذه التقنية المتطور، لخدمة كافة احتياجات عملائها الأفراد، والهيئات والشركات، والمؤسسات الحكومية وغيرها.

وحصدت زين مؤخراً جائزة “التميّز بتطوير الجيل الخامس 5G للأعمال”، وذلك على هامش حفل جوائز التميّز والقيادة الذي نظّمه مجلس “سامينا للاتصالات” في دبي، وسط حضور نُخبة من القياديين التنفيذيين والمسؤولين من كبرى شركات الاتصالات والجهات التنظيمية بالمنطقة، حيث أتت الجائزة تقديراً لتفوّق زين في تمكين بيئة الأعمال باستخدام أحدث تطبيقات تكنولوجيا الجيل الخامس التي تُحقق النمو المُستدام لمؤسسات القطاعين العام والخاص.