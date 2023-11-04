الداخلية: ضبط 289 مخالفاً و4 مكاتب خدم وهمية في الفحيحيل والجهراء ومبارك الكبير وسلوى والفروانية والوفرة

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الحملات التفتيشية المكثفة للادارة العامة لمباحث شؤون الاقامة على مناطق (الفحيحيل – الجهراء – مبارك الكبير – سلوى – الفروانية – الوفرة) اسفرت عن ضبط عدد 289 مخالفاً من مختلف الجنسيات منهم (105) مخالفاً في منطقة الوفرة و(4) مكاتب خدم وهمية تقوم بتشغيل (20) مخالفاً يعملون باليومية، و(5) مخالفين يعملون بالفنادق والشقق الفندقية، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين واحالتهم لجهة الإختصاص.

المصدر وزارة الداخلية