مركز العجيري العلمي

مركز العجيري العلمي: الكويت تشهد غروب نجم الأحيمر 10 الجاري وبدء برودة فصل الشتاء

4 نوفمبر، 2023
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قال مركز العجيري العلمي اليوم السبت إن الكويت ستكون على موعد مع ظاهرة فلكية تعرف باسم (غروب نجم الأحيمر) في العاشر من شهر نوفمبر الجاري ولمدة 40 يوما.

وأضاف المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه مع غياب (الأحيمر) تدخل الرياح الشمالية الباردة ويطلق على هذه الفترة (موسم ضربة الأحيمر) ولها ارتباط بحالة البحر واضطراب الأجواء وعدم استقرارها.

وأوضح أنه خلال فترة غياب هذا النجم المعروف بلونه الأحمر وحجمه الكبير ووضوحه في السماء طيلة أيام السنة تبدأ برودة فصل الشتاء وتتنوع حركة وهبوب الرياح بين الغربية والشمالية الباردة التي يشعر بها الموجودون في المناطق المكشوفة.

وذكر أن هذا النجم يعاود الظهور مرة أخرى في 25 ديسمبر المقبل فيما يكون البحر في حالة ثوران واشتداد لحركة الأمواج تصاحبها أمطار خلال فترة غيابه وهذا الموسم يعتبر من الفترات الانتقالية التي يتحول فيها الجو من الاعتدال في بداية الفترة إلى الأجواء الباردة بنهايتها مع انخفاض درجات الحرارة.

وأشار إلى أن البرد في هذه الفترة يعرف باسم (برد الخريف) لافتا إلى أن الفرق بين هذا الموسم وموسم السرايات أن الأول مدته قصيرة وأقل شدة من الثاني ولا توجد فيه مفاجآت.

المصدر
كونا
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4 نوفمبر، 2023
0 44 دقيقة واحدة

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