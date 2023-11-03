وزير الخارجية الكويتي يلتقي رئيس البرلمان الروسي

التقى وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الجمعة رئيس البرلمان الروسي (الدوما) فياتشيسلاف فالودين وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى روسيا الاتحادية الصديقة.

ونقل وزير الخارجية في مستهل اللقاء أطيب تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الكويت إلى روسيا قيادة وحكومة وشعبا وتمنياتهم بدوام النماء والرخاء والتقدم والازدهار لروسيا وشعبها الصديق.

وعبر وزير الخارجية عن اعتزازه العميق بما توصلت إليه العلاقات التاريخية والصداقة الوثيقة التي تجمع دولة الكويت بروسيا الاتحادية الصديقة من ارتقاء ونماء في جميع الميادين وبمتانة الروابط الوثيقة بين حكومتي وشعبي البلدين الصديقين.

من جانبه استهل رئيس مجلس الدوما حديثه بتقديم أطيب تحياته لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا مؤكدا حرص روسيا الاتحادية على الأخذ بعلاقات الصداقة والتقارب الثنائي إلى آفاقٍ أرحب وأشمل بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات الشعبين الصديقين. كما تم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة والحلول السياسية المطروحة لإنهاء الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني الشقيق كما تم بحث التطورات التي تشهدها المنطقة.

وقد أعرب رئيس مجلس الدوما الروسي في هذا السياق عن تقدير بلاده للجهود والمساعي الإنسانية الرائدة التي تقوم بها دولة الكويت وتفاعلها البارز مع المشاهد الدولية ودورها في تعزيز الاستقرار ودعم الجهود الدبلوماسية من أجل تسوية النزاعات في المنطقة بالطرق السلمية.